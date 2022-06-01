Virksomhedsoversigt
Genuine Parts
Genuine Parts Lønninger

Genuine Parts's løn spænder fra $51,131 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $203,975 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Genuine Parts. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $100K

Full-Stack Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $185K
Kundeservice
$51.1K

IT-teknolog
$67.8K
Juridisk
$169K
Marketing
$154K
Produktdesigner
$80.4K
Rekrutterer
$112K
Løsningsarkitekt
$204K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Genuine Parts er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $203,975. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Genuine Parts er $112,200.

