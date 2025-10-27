Virksomhedsoversigt
Genesys
Genesys Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in Canada hos Genesys udgør i alt CA$272K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Genesys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Total per år
CA$272K
Niveau
-
Grundløn
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
18 År
Hvad er karriereniveauerne hos Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Genesys in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$204,196. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Genesys for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$204,196.

