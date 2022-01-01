General Dynamics Information Technology Lønninger

Virksomhedsoversigt
General Dynamics Information Technology's løn spænder fra $75,000 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $164,175 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos General Dynamics Information Technology. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $112K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Systemingeniør

IT-teknolog
Median $155K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $75K

Data Scientist
Median $143K
Løsningsarkitekt
Median $133K
Forretningsanalytiker
Median $91K
Dataanalytiker
Median $100K
Software Engineering Leder
Median $146K
Ledelseskonsulent
$152K
Produktleder
$91.5K
Projektleder
$117K
Rekrutterer
$98.9K
Teknisk Programleder
$164K
OSS

The highest paying role reported at General Dynamics Information Technology is Teknisk Programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $164,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at General Dynamics Information Technology is $117,300.

