Virksomhedsoversigt
Gazprom
Gazprom Lønninger

Gazprom's løn spænder fra $13,028 i samlet kompensation om året for en Kundesucces i den lave ende til $86,918 for en Kontrolingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Gazprom. Sidst opdateret: 10/21/2025

Software Ingeniør
Median $30.4K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Data Scientist
Median $23.9K
Dataanalytiker
Median $37.5K

Produktdesigner
Median $27.8K
Produktleder
Median $37K
Projektleder
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Forretningsanalytiker
$49.5K
Kontrolingeniør
$86.9K
Tekstforfatter
$19.2K
Kundesucces
$13K
Finansanalytiker
Median $60K
Geologisk Ingeniør
$37.1K
Grafisk Designer
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investeringsrådgiver
$61.2K
Ledelseskonsulent
$20.9K
Marketing
$50.5K
Software Engineering Leder
$60.4K
Løsningsarkitekt
$63.1K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Gazprom er Kontrolingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $86,918. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Gazprom er $37,254.

