Virksomhedsoversigt
Garmin
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Industriel designer

  • Alle Industriel designer Lønninger

Garmin Industriel designer Lønninger

Den gennemsnitlige Industriel designer samlede kompensation in Taiwan hos Garmin spænder fra NT$1.87M til NT$2.62M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Garmin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$66.2K - $77K
Taiwan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 2 flere Industriel designer indberetningers hos Garmin for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Garmin?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Industriel designer tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Industriel designer hos Garmin in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$2,623,350. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Garmin for Industriel designer rollen in Taiwan er NT$1,873,822.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Garmin

Relaterede virksomheder

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/industrial-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.