Virksomhedskatalog
Garmin
Garmin Lønninger

Garmins løninterval spænder fra $3,575 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $258,700 for en Datascientist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Garmin. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Produktions softwareingeniør

Netværksingeniør

Systemingeniør

Hardwareingeniør
Median $113K

Embedded hardware-ingeniør

Maskiningeniør
Median $55.6K

Produktdesigner
Median $86K
Projektleder
Median $110K
Forretningsanalytiker
Median $91K
Forretningsudvikling
$65.7K
Stabschef
$201K
Kundeservice
$91.3K
Data Science Leder
$166K
Datascientist
$259K
Elektroteknisk ingeniør
$64.8K
Finansanalytiker
$56.7K
HR
$3.6K
Industriel designer
$71.6K
IT-specialist
$69.1K
Produktchef
$96.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
$75.4K
Teknisk programleder
$127K
Teknisk forfatter
$56.7K
Den högst betalande rollen som rapporterats på Garmin är Datascientist at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $258,700. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Garmin är $91,000.

