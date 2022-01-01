GameStop Lønninger

GameStop's løn spænder fra $35,183 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $165,825 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GameStop. Sidst opdateret: 8/27/2025
Hos GameStop er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
5% optjenes i 1st-ÅR (5.00% årligt)
15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)
40% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% halvårligt)
40% optjenes i 4th-ÅR (20.00% halvårligt)
