GameStop Lønninger

GameStop's løn spænder fra $35,183 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $165,825 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GameStop . Sidst opdateret: 8/27/2025