Virksomhedsoversigt
GameStop
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

GameStop Lønninger

GameStop's løn spænder fra $35,183 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $165,825 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GameStop. Sidst opdateret: 8/27/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $135K
Forretningsanalytiker
$149K
Dataanalytiker
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Data Scientist
$161K
Marketing Operations
$48.5K
Maskiningeniør
$119K
Produktleder
$133K
Programleder
$154K
Salg
$35.2K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos GameStop er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 5% optjenes i 1st-ÅR (5.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% halvårligt)

  • 40% optjenes i 4th-ÅR (20.00% halvårligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos GameStop er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $165,825. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos GameStop er $135,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for GameStop

Relaterede virksomheder

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer