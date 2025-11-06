Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Greater London Area hos FundApps udgør i alt £71.6K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for FundApps's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per år
£71.6K
Niveau
L2
Grundløn
£71.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos FundApps in Greater London Area ligger på en årlig samlet kompensation på £111,306. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos FundApps for Softwareingeniør rollen in Greater London Area er £74,345.

