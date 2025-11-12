Virksomhedsoversigt
FullStory
FullStory Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Atlanta Area

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Atlanta Area hos FullStory spænder fra $171K pr. year for Level 20 til $228K pr. year for Level 40. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Atlanta Area udgør i alt $199K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for FullStory's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Level 20
(Entry Level)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos FullStory er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos FullStory in Atlanta Area ligger på en årlig samlet kompensation på $276,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos FullStory for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Atlanta Area er $172,000.

Andre ressourcer