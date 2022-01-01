Virksomhedsoversigt
Fulgent Genetics
Fulgent Genetics Lønninger

Fulgent Genetics's løn spænder fra $69,650 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $100,500 for en Biomedicinsk ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fulgent Genetics. Sidst opdateret: 11/20/2025

Softwareingeniør
Median $94.7K

Full-Stack Softwareingeniør

Biomedicinsk ingeniør
$101K
Salg
$69.7K

Løsningsarkitekt
$91.5K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Fulgent Genetics er Biomedicinsk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $100,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fulgent Genetics er $93,120.

