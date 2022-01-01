Virksomhedsoversigt
fuboTV
fuboTV Lønninger

fuboTV's løn spænder fra $142,285 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $334,560 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos fuboTV. Sidst opdateret: 11/20/2025

Forretningsanalytiker
$142K
Dataanalytiker
$251K
Grafisk designer
$190K

Produktdesigner
$175K
Produktmanager
$171K
Softwareingeniør
$246K
Softwareingeniørmanager
$335K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos fuboTV er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $334,560. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos fuboTV er $190,045.

Andre ressourcer

