FTI Consulting Lønninger

FTI Consultings løninterval spænder fra $87,435 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $362,500 for en Managementkonsulent i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos FTI Consulting. Sidst opdateret: 8/15/2025

$160K

Managementkonsulent
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Revisor
$87.4K
Forretningsanalytiker
$189K

Dataanalytiker
$101K
HR
$90.5K
Marketing
$153K
Softwareingeniør
$96K
Ofte stillede spørgsmål

