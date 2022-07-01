Fresha Lønninger

Fresha's løn spænder fra $64,118 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $236,500 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fresha . Sidst opdateret: 10/18/2025