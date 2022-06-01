Freeman Lønninger

Virksomhedsoversigt
Freeman's løn spænder fra $74,772 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $127,360 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Freeman. Sidst opdateret: 10/18/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Kundeservice
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Produktdesigner
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Salg
$74.8K
Software Ingeniør
$127K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Freeman er Software Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $127,360. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Freeman er $110,550.

