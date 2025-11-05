Virksomhedsoversigt
Fortinet
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
  Lønninger
  Softwareingeniør

  Alle Softwareingeniør Lønninger

  Tel Aviv Metropolitan Area

Fortinet Softwareingeniør Lønninger i Tel Aviv Metropolitan Area

Softwareingeniør kompensation in Tel Aviv Metropolitan Area hos Fortinet spænder fra ₪501K pr. year for P3 til ₪509K pr. year for P5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Tel Aviv Metropolitan Area udgør i alt ₪509K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fortinet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Entry Level)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Fortinet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Webudvikler

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Fortinet in Tel Aviv Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på ₪645,747. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fortinet for Softwareingeniør rollen in Tel Aviv Metropolitan Area er ₪575,131.

