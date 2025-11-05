Virksomhedsoversigt
Fortinet
Fortinet Produktmanager Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Fortinet udgør i alt $410K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fortinet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Total per år
$410K
Niveau
P6
Grundløn
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
20 År
Hvad er karriereniveauerne hos Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Fortinet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Fortinet in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $510,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fortinet for Produktmanager rollen in San Francisco Bay Area er $410,000.

Andre ressourcer