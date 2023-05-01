Virksomhedskatalog
Fluke
Fluke Lønninger

Flukes løninterval spænder fra $13,236 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $222,063 for en HR i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fluke. Sidst opdateret: 8/10/2025

$160K

HR
$222K
Maskiningeniør
$111K
Produktdesigner
$13.2K

Produktchef
$183K
Projektleder
$137K
Softwareingeniør
$109K
Software Engineering Leder
$216K
Teknisk programleder
$109K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Fluke er HR at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $222,063. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Fluke er $124,055.

