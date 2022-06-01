Fluidra Lønninger

Fluidra's løn spænder fra $49,668 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $217,260 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fluidra . Sidst opdateret: 9/8/2025