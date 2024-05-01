Virksomhedsoversigt
Florida Blue
Florida Blue Lønninger

Florida Blue's løn spænder fra $66,500 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $151,900 for en Cybersecurity Analyst i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Florida Blue. Sidst opdateret: 10/18/2025

Software Ingeniør
Median $115K

Backend Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $66.5K
Aktuar
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataanalytiker
$106K
Data Scientist
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Løsningsarkitekt
$131K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Florida Blue er Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $151,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Florida Blue er $112,775.

Andre ressourcer