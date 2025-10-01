Virksomhedsoversigt
Fiverr
Fiverr Software Ingeniør Lønninger i Tel Aviv Metropolitan Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Tel Aviv Metropolitan Area hos Fiverr udgør i alt ₪508K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fiverr's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
Hvad er karriereniveauerne hos Fiverr?

₪560K

Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på ₪640,011. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fiverr for Software Ingeniør rollen in Tel Aviv Metropolitan Area er ₪489,826.

