Firework
Firework Software Engineering Leder Lønninger

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder samlede kompensation in United States hos Firework spænder fra $199K til $278K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Firework's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$216K - $262K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$199K$216K$262K$278K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Firework er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos Firework in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $278,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Firework for Software Engineering Leder rollen in United States er $199,200.

