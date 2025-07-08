Firework Lønninger

Virksomhedsoversigt
Firework's løn spænder fra $149,250 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $246,225 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Firework. Sidst opdateret: 9/4/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $205K
Forretningsudvikling
$246K
Kundesucces
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Produktleder
$149K
Software Engineering Leder
$239K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Firework er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Firework er Forretningsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $246,225. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Firework er $205,000.

Andre ressourcer