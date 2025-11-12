Virksomhedsoversigt
Fidelity Investments
Fidelity Investments Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Ireland

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Ireland hos Fidelity Investments spænder fra €44.6K pr. year for L3 til €113K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Ireland udgør i alt €75.3K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Entry Level)
€44.6K
€41.7K
€0
€2.9K
L4
Software Engineer
€54.9K
€51.4K
€0
€3.6K
L5
Senior Software Engineer
€77.8K
€71.2K
€1.1K
€5.5K
L6
Principal Software Engineer
€113K
€107K
€0
€6.2K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Fidelity Investments in Ireland ligger på en årlig samlet kompensation på €141,362. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fidelity Investments for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Ireland er €70,604.

Andre ressourcer