Full-Stack Softwareingeniør kompensation in India hos Fidelity Investments spænder fra ₹1.22M pr. year for L3 til ₹2.66M pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹1.81M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L3
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)