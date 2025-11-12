Fidelity Investments Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i India

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in India hos Fidelity Investments spænder fra ₹1.22M pr. year for L3 til ₹2.66M pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹1.81M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Entry Level ) ₹1.22M ₹1.13M ₹12.5K ₹68.9K L4 Software Engineer ₹1.54M ₹1.35M ₹71.6K ₹116K L5 Senior Software Engineer ₹3.1M ₹2.57M ₹176K ₹356K L6 Principal Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Se 3 Flere Niveauer

Optjeningsplan Primær 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt )

Hvad er optjeningsplanen hos Fidelity Investments ?

