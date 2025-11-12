Virksomhedsoversigt
Fidelity Investments
Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Greater Dublin Area

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Dublin Area hos Fidelity Investments spænder fra €45.1K pr. year for L3 til €77.6K pr. year for L5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Dublin Area udgør i alt €57K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Entry Level)
€45.1K
€42.8K
€0
€2.2K
L4
Software Engineer
€56.3K
€51.6K
€0
€4.7K
L5
Senior Software Engineer
€77.6K
€71.5K
€1.5K
€4.5K
L6
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Fidelity Investments in Greater Dublin Area ligger på en årlig samlet kompensation på €77,557. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fidelity Investments for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Greater Dublin Area er €60,691.

