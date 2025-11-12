Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Boston Area hos Fidelity Investments spænder fra $87.7K pr. year for L3 til $233K pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Boston Area udgør i alt $118K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L3
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)