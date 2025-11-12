Virksomhedsoversigt
Fidelity Investments
Fidelity Investments Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Fidelity Investments spænder fra ₹1.34M pr. year for L3 til ₹2.64M pr. year for L5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹1.7M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Entry Level)
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
Software Engineer
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
Senior Software Engineer
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Fidelity Investments in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,988,408. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fidelity Investments for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹1,550,843.

Andre ressourcer