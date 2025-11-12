Backend Softwareingeniør kompensation in Greater Boston Area hos Fidelity Investments spænder fra $86.8K pr. year for L3 til $259K pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Boston Area udgør i alt $122K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L3
$86.8K
$85.9K
$833
$0
L4
$107K
$97.4K
$833
$9.1K
L5
$147K
$118K
$2.5K
$26.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)