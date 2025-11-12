Backend Softwareingeniør kompensation in Chennai Metropolitan Area hos Fidelity Investments spænder fra ₹1.24M pr. year for L4 til ₹2.33M pr. year for L5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Chennai Metropolitan Area udgør i alt ₹1.24M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)