Fidelity Investments Teknisk Bogholder Lønninger i United States

Teknisk Bogholder kompensation in United States hos Fidelity Investments spænder fra $183K pr. year for L6 til $243K pr. year for L8. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fidelity Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier ( /yr ) Bonus L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $183K $148K $5K $30.1K Se 3 Flere Niveauer

Don't get lowballed

Seneste Lønindsendelser

Optjeningsplan Primær 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt )

Hvad er optjeningsplanen hos Fidelity Investments ?

