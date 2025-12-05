Virksomhedsoversigt
Fever
Fever Partnermanager Lønninger

Den gennemsnitlige Partnermanager samlede kompensation in Argentina hos Fever spænder fra ARS 29.09M til ARS 42.37M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fever's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$25.4K - $29K
Argentina
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$22.2K$25.4K$29K$32.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Fever?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Partnermanager hos Fever in Argentina ligger på en årlig samlet kompensation på ARS 42,371,724. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fever for Partnermanager rollen in Argentina er ARS 29,085,675.

Andre ressourcer

