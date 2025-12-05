Virksomhedsoversigt
Ferrara Candy
Den gennemsnitlige Forretningsdriftmanager samlede kompensation hos Ferrara Candy spænder fra $140K til $204K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ferrara Candy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$161K - $183K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$140K$161K$183K$204K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Ferrara Candy?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdriftmanager hos Ferrara Candy ligger på en årlig samlet kompensation på $204,140. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ferrara Candy for Forretningsdriftmanager rollen er $140,130.

Andre ressourcer

