Virksomhedsoversigt
Farmers Business Network
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Farmers Business Network Lønninger

Farmers Business Network's løn spænder fra $171,638 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $480,390 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Farmers Business Network. Sidst opdateret: 10/9/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $180K
Data Scientist
$205K
Human Resources
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Produktleder
$199K
Programleder
$281K
Rekrutterer
$172K
Teknisk Programleder
$480K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Farmers Business Network er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

The highest paying role reported at Farmers Business Network is Teknisk Programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $480,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Farmers Business Network is $198,739.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Farmers Business Network

Relaterede virksomheder

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer