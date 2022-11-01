Fareportal Lønninger

Fareportal's løn spænder fra $16,925 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $204,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fareportal . Sidst opdateret: 10/15/2025