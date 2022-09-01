Fandom Lønninger

Fandom's løn spænder fra $60,775 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $90,545 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fandom . Sidst opdateret: 9/12/2025