Fanatics Lønninger

Fanatics's løn spænder fra $7,881 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $305,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fanatics. Sidst opdateret: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Ingeniør
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $210K
Software Engineering Leder
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Stabschef
Median $65K
Data Scientist
Median $238K
Marketing
Median $120K
Dataanalytiker
Median $131K
Administrativ Assistent
$103K
Forretningsanalytiker
$7.9K
Data Science Leder
$164K
Human Resources
$163K
Produktdesigner
$151K
Rekrutterer
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Teknisk Programleder
$238K
UX Researcher
$125K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fanatics er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Fanatics er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $305,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fanatics er $156,975.

