Software Ingeniør kompensation in United States hos F5 Networks spænder fra $131K pr. year for Software Engineer 1 til $354K pr. year for Architect. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $178K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for F5 Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling