Software Ingeniør kompensation in United States hos F5 Networks spænder fra $131K pr. year for Software Engineer 1 til $354K pr. year for Architect. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $178K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for F5 Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+).

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Inkluderede Stillinger

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos F5 Networks in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $354,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos F5 Networks for Software Ingeniør rollen in United States er $163,000.

