Den gennemsnitlige Salg kompensationspakke in United States hos F5 Networks udgør i alt $238K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for F5 Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
F5 Networks
Major Account Manager II
San Diego, CA
Total per år
$157K
Niveau
-
Grundløn
$122K
Stock (/yr)
$28.4K
Bonus
$7.1K
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
15 År
Hvad er karriereniveauerne hos F5 Networks?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos F5 Networks in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $275,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos F5 Networks for Salg rollen in United States er $187,000.

Andre ressourcer