F5 Networks
  • Lønninger
  • IT-teknolog

  • Alle IT-teknolog Lønninger

F5 Networks IT-teknolog Lønninger

Den gennemsnitlige IT-teknolog kompensationspakke hos F5 Networks udgør i alt $115K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for F5 Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
F5 Networks
Solution Engineer Iii
Seattle, WA
Total per år
$115K
Niveau
L3
Grundløn
$90K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$20K
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos F5 Networks?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en IT-teknolog hos F5 Networks ligger på en årlig samlet kompensation på $143,800. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos F5 Networks for IT-teknolog rollen er $102,000.

