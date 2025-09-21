Virksomhedsoversigt
F5 Networks
F5 Networks Forretningsdrift Lønninger

Den gennemsnitlige Forretningsdrift samlede kompensation hos F5 Networks spænder fra $297K til $421K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for F5 Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$337K - $399K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$297K$337K$399K$421K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdrift hos F5 Networks ligger på en årlig samlet kompensation på $421,475. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos F5 Networks for Forretningsdrift rollen er $296,865.

