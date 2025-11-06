Virksomhedsoversigt
F-Secure
F-Secure Softwareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Greater Bengaluru hos F-Secure udgør i alt ₹3.84M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for F-Secure's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹3.84M
Niveau
L3
Grundløn
₹3.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos F-Secure?
Seneste Lønindsendelser
Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos F-Secure in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,975,195. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos F-Secure for Softwareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹3,835,512.

