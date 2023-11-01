Eyeota Lønninger

Eyeota's løn spænder fra $84,460 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $100,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Eyeota . Sidst opdateret: 9/10/2025