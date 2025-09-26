Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Bygningsingeniør kompensationspakke in United States hos ExxonMobil udgør i alt $231K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ExxonMobil's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
ExxonMobil
Civil Engineer
Houston, TX
Total per år
$231K
Niveau
CL26
Grundløn
$231K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
14 År
Års erfaring
14 År
Hvad er karriereniveauerne hos ExxonMobil?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Bygningsingeniør hos ExxonMobil in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $275,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ExxonMobil for Bygningsingeniør rollen in United States er $231,000.

Andre ressourcer