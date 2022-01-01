ExxonMobil Lønninger

ExxonMobil's løn spænder fra $3,481 i samlet kompensation om året for en Human Resources in India i den lave ende til $290,000 for en Teknisk Programleder in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ExxonMobil . Sidst opdateret: 9/10/2025