Virksomhedsoversigt
ExxonMobil
ExxonMobil Lønninger

ExxonMobil's løn spænder fra $3,481 i samlet kompensation om året for en Human Resources in India i den lave ende til $290,000 for en Teknisk Programleder in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ExxonMobil. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Maskiningeniør
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Software Ingeniør
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack Softwareingeniør

Forskningsforsker

Kemisk Ingeniør
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesindgeniør

Produktleder
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektleder
CL23 $118K
CL27 $214K
Teknisk Programleder
CL26 $182K
CL28 $290K
Forretningsudvikling
Median $200K
Data Scientist
Median $35.8K
IT-teknolog
Median $108K
Marketing
Median $237K
Hardware Ingeniør
Median $140K
Produktdesigner
Median $120K
Bygningsingeniør
Median $231K
Revisor
$17.6K
Biomedicinsk Ingeniør
$136K
Forretningsdrift
$114K
Forretningsdriftsleder
$139K
Forretningsanalytiker
$19.1K
Kontrolingeniør
$171K
Dataanalytiker
$26K
Elektroteknisk Ingeniør
$164K
Finansanalytiker
$18.4K
Geologisk Ingeniør
$169K
Human Resources
$3.5K
Ledelseskonsulent
$38.8K
Marketing Operations
$149K
Programleder
$181K
Salg
$125K
Cybersikkerhedsanalytiker
$115K
Løsningsarkitekt
$43.1K
OSS

Den högst betalda rollen som rapporterats på ExxonMobil är Teknisk Programleder at the CL28 level med en årlig total ersättning på $290,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ExxonMobil är $134,342.

