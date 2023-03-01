Exxeta Lønninger

Exxeta's løn spænder fra $56,964 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $98,865 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Exxeta . Sidst opdateret: 9/10/2025