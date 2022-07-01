Extole Lønninger

Extole's løn spænder fra $25,186 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $99,500 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Extole . Sidst opdateret: 9/10/2025