Virksomhedsoversigt
Evertz
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Evertz Lønninger

Evertz's løn spænder fra $39,407 i samlet kompensation om året for en Information Technologist (IT) i den lave ende til $84,500 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Evertz. Sidst opdateret: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack Softwareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $84.5K
Hardware Ingeniør
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Evertz er Løsningsarkitekt med en årlig samlet kompensation på $84,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Evertz er $55,440.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Evertz

Relaterede virksomheder

  • Netflix
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Pinterest
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer