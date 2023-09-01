Evertz Lønninger

Evertz's løn spænder fra $39,407 i samlet kompensation om året for en Information Technologist (IT) i den lave ende til $84,500 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Evertz . Sidst opdateret: 10/20/2025