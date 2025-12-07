Virksomhedsoversigt
Establishment Labs
Den gennemsnitlige Softwareingeniør samlede kompensation in Costa Rica hos Establishment Labs spænder fra CRC 10.51M til CRC 14.92M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Establishment Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Establishment Labs in Costa Rica ligger på en årlig samlet kompensation på CRC 14,923,150. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Establishment Labs for Softwareingeniør rollen in Costa Rica er CRC 10,511,088.

Andre ressourcer

