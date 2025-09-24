Virksomhedsoversigt
Ernst and Young
Ernst and Young Rekrutterer Lønninger

Ernst and Young Rekrutterer Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ernst and Young's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

ARS 29.22M - ARS 35.33M
Argentina
Almindeligt Interval
Muligt Interval
ARS 27.3MARS 29.22MARS 35.33MARS 37.25M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

The highest paying salary package reported for a Rekrutterer at Ernst and Young in Argentina sits at a yearly total compensation of ARS 37,252,159. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Rekrutterer role in Argentina is ARS 27,296,840.

