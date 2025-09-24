Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Produktdesign Leder samlede kompensation in United States hos Ernst and Young spænder fra $161K til $226K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ernst and Young's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$175K - $203K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$161K$175K$203K$226K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Andre ressourcer